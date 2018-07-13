Чавушоглу поздравил Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей краткой беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях саммита НАТО в Брюсселе.

«Когда мы сидели в зале делегаций, мимо быстро прошел глава МИД Турции, затем он вернулся и подошел вначале к министру иностранных дел Зограбу Мнацаканяну, с кем он знаком по совместной работе в Совете Европы. Затем познакомился со мной, и сказал, что они следят за развитиями в Армении», — как передает Vesti.Az, об этом Пашинян рассказал журналистам в аэропорту Брюсселя.

По его словам, Чавушоглу также поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра.

«Других контактов и общения не было», — сказал он.

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