Чавушоглу осудил теракты на Шри-Ланке

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил теракты в церквях и отелях Шри-Ланки, сравнив их с нападениями на мечети в Новой Зеландии.
Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st, число погибших составило 160 человек, более 360 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание, передает РИА Новости.
«Мы осуждаем террористические атаки на невинных людей в церквях и отелях Шри-Ланки во время Пасхи. Независимо от мотива, ужасное террористическое нападение на Шри-Ланке такое же трусливое, варварское и жестокое, как и в Крайстчерче. У терроризма нет ни религии, ни национальности, ни географии. Выражаю соболезнования народу Шри-Ланки», — написал Чавушоглу в Twitter.
| 2019-04-21T12:43:11+00:00 21 апреля 2019, 13:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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