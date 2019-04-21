Чавушоглу осудил теракты на Шри-Ланке

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил теракты в церквях и отелях Шри-Ланки, сравнив их с нападениями на мечети в Новой Зеландии.

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st , число погибших составило 160 человек, более 360 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание, передает РИА Новости.