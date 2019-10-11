Чавушоглу обвинил страны НАТО в двуличии

Страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

«Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов) — одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие», — сказал Чавушоглу.

| 2019-10-11T13:29:58+00:00 11 октября 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss