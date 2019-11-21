Чавушоглу обвинил председателя Европарламента в лицемерии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания председателя Европейского парламента (ЕП) Давида Сассоли по итогам их встречи в Брюсселе, назвав их проявлением лицемерия и неискренности, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС. Сассоли заявил, что во время беседы с Чавушоглу он осудил турецкую военную операцию в Сирии и заявил о недопустимости использования Турцией проблемы беженцев для оказания давления на ЕС.

«То, что глава Европарламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне лично, и пытается выдать их за истину, является еще одним примером лицемерия и неискренности ЕС», — написал Чавушоглу в Twiiter.

По его словам, «стыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС».

| 2019-11-21T00:41:23+00:00 21 ноября 2019, 08:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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