Чавушоглу: Эмбарго на экспорт оружия в Турцию только укрепит нас

Запрет экспорта оружия в Турцию только укрепит страну, сказал в интервью DW министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов», — заявил Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что даже если союзники Турции поддержат представителей террористической организации сирийских курдов YPG, турецкие власти ни по какой причине не отступят в этой борьбе.

По словам турецкого министра, это «жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания» для Турции.

Отметим, что в связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.