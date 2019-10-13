Чавушоглу: Эмбарго на экспорт оружия в Турцию только укрепит нас

Запрет экспорта оружия в Турцию только укрепит страну, сказал в интервью DW министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов», — заявил Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что даже если союзники Турции поддержат представителей террористической организации сирийских курдов YPG, турецкие власти ни по какой причине не отступят в этой борьбе.
По словам турецкого министра, это «жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания» для Турции.
Отметим, что в связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.

| 2019-10-13T11:21:04+00:00 13 октября 2019, 12:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss