Чави уже дал предварительное согласие на возвращение в «Барселону»

Легенда «сине-гранатовых» готова вернуться на «Камп Ноу».

По информации Daily Mail, бывший игрок «Барселоны», а ныне тренер катарского клуба «Аль Садд» Чави Эрнанадес может возглавить свой бывший клуб.

Приход на тренерский пост «сине-гранатовых» возможен лишь при условии увольнения Эрнесто Вальверде с его нынешней должности коуча команды.

Сообщается, что Чави уже дал предварительное согласие на возвращение в «Барселону» и уже начал строить планы относительно трансферной кампании каталонцев. (footballhd.ru)