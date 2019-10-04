Чави уже дал предварительное согласие на возвращение в «Барселону»

Легенда «сине-гранатовых» готова вернуться на «Камп Ноу».

По информации Daily Mail, бывший игрок «Барселоны», а ныне тренер катарского клуба «Аль Садд» Чави Эрнанадес может возглавить свой бывший клуб.

Приход на тренерский пост «сине-гранатовых» возможен лишь при условии увольнения Эрнесто Вальверде с его нынешней должности коуча команды.

Сообщается, что Чави уже дал предварительное согласие на возвращение в «Барселону» и уже начал строить планы относительно трансферной кампании каталонцев. (footballhd.ru)

| 2019-10-04T15:19:04+00:00 4 октября 2019, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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