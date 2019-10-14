Чави назвал приговор каталонским политзаключенным «Позором»

Бывший полузащитник «Барселоны» Чави отреагировал на приговор, который Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, сообщает sports.ru.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас — 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Позор!» — написал Чави в своем инстаграме на английском, испанском и каталанском языках и перечислил имена осужденных. Кроме того, Чави поставил хештег #свободуполитическимзаключенным.

Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку каталонских политзаключенных.

| 2019-10-14T20:57:36+00:00 14 октября 2019, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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