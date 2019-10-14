Чави назвал приговор каталонским политзаключенным «Позором»

Бывший полузащитник «Барселоны» Чави отреагировал на приговор, который Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, сообщает sports.ru.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас — 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Позор!» — написал Чави в своем инстаграме на английском, испанском и каталанском языках и перечислил имена осужденных. Кроме того, Чави поставил хештег #свободуполитическимзаключенным.

Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку каталонских политзаключенных.