Частные школы: понты или плата за знания?

Качество школьного образования, пожалуй, никогда не перестанет быть темой для обсуждения. Именно в школе ребенок получает, точнее должен получать, определенный багаж знаний, который поможет ему в дальнейшей жизни. Но все чаще отечественные школьники покидают стены средних учебных заведений, без такового. Переполненные классы, педагоги, не знающие свой предмет, а также те, кто предметом владеют, но готовы делиться знаниями только на частных уроках, постоянные финансовые сборы и поборы — вот с чем для большинства ассоциируется бесплатный сектор среднего образования. Потому, родители, которые имеют возможность, готовы платить за то, чтобы их ребенок учился у сильных педагогов, относящихся к своей работе со всей ответственностью. Впрочем, есть немало тех, кто уверены, что качество образования в частном и государственном секторе – не особо разнятся, и что тут речь идет, скорее, о престижности платных школ, иллюстрации благосостояния, или попросту о понтах.

Как бы то ни было, в Азербайджане, по сообщению Trend, за последние 15 лет втрое увеличилось число учащихся в частных средних школах. В 2002/2003 учебном году в негосударственных очных общеобразовательных учреждениях обучались 3373 ученика. В 2017/2018 учебном году число учащихся достигло 10928 человек.

Если в 2002/2003 учебном году в стране функционировали девять частных общеобразовательных школ, то в 2017/2018 учебном году их число достигло 28.

96,5% учащихся частных средних школ учатся в первую смену, 3,5 процента — во вторую или в третью смену.

Председатель объединения независимых учителей Азербайджана, эксперт по вопросам образования Малахат Муршудлу была удивлена, услышав, что число учащихся частных школ сильно возросло. По словам нашей собеседницы, она даже знает, что одна из таких школ находится под угрозой закрытия из-за нехватки учеников.

«Обучение в подобного рода учебных заведениях стоит дорого, и по карману немногим. Так, есть школы, за год обучения в которых придется выложить 5 тысяч манат, а есть и те, где учеба стоит 8-10 тысяч манат ежегодно. Цену учебные заведения назначают сами. В них учится немало детей граждан других стран, в частности России, Украины. Приезжих учащихся где-то 30-35%», — сказала М.Муршудлу.

По ее словам, уровень учебно-воспитательной работы в частном образовательном секторе выше, чем в некоторых государственных школах. В частности, родителей устраивает то, что они могут оставить детей в стенах учебного заведения с 7:30 до 18:00, и быть уверенными в том, что для их чад созданы комфортные условия для учебы и отдыха.

«За детьми присматривают педагоги, в школе они делают уроки, так что родителям нет необходимости тратить на это время после работы. В классах от 7 до 15 учеников, что намного меньше, чем в обычных школах. Кроме того, в частных школах, как правило, вкусные и полезные обеды. Учебная программа также отличается в лучшую сторону, так как учитываются предпочтения учащихся. На изучение иностранных языков выделяется больше часов. Осуществляется строгий отбор педагогов, и если учитель не отвечает нужным требованиям, администрация школы, не задумываясь, расстается с ним. Люди платят деньги, а значит, хотят получить хороший результат», — резюмировала она.

В свою очередь, в беседе с «Зеркало» эксперт в области образования Надыр Исрафилов также высказал сомнение, что число учащихся платных школ увеличилось в три раза, но отметил, что желающих отдать туда детей и, правда, стало больше.

«Принято считать, что в таких учебных заведениях дети получат более углубленные знания, чем в обычных, но это не всегда так. В частных школах хорошая материально-техническая база и снабжение, хотя и в центральных школах столицы в этом плане ситуация не хуже. Там тоже созданы хорошие условия для учащихся, однако в целом по республике ситуация другая. Что касается качества образования, то, например, учащиеся турецких лицеев часто показывают хорошие результаты на Олимпиадах. Почему это происходит? Потому что там тщательно отбирают педагогический состав, который проходит конкурс. Учеников тоже принимают не всех, а только тех, кто сдали экзамены. Престижные частные школы стараются привлечь не только платежеспособных, но и талантливых учащихся. Недавно созданные могут принимать всех подряд, лишь бы платили. Ну а в бесплатной школе имеет право учиться любой ребенок, независимо от уровня его интеллекта и степени наполненности кошелька его родителей», — сказал Н.Исрафилов.

Одно из преимуществ частных школ, по словам эксперта, в том, что в классах мало учеников – не более 15, тогда как в некоторых бесплатных школах – 30-40. «Как педагог может объяснить материал и убедиться в том, что каждый из 40 учеников его усвоил?», — задается вопросом наш собеседник.

Главный недостаток частного среднего образования – цена. По словам Н.Исрафилова, обучение в них может стоить и 20 и 30 тысяч манат в год. Почему так дорого? Как отметил наш собеседник, Тарифный Совет дает следующий ответ: частные учебные заведения сами устанавливают цену.

Но он уверен в том, что нужен механизм, который позволил бы сделать этот вид образования более доступным. Говоря о бесплатном образовании, Н.Исрафилов подчеркнул, что в последнее время в нашей стране предпринимаются определенные шаги по улучшению его качества, и это правильно, ведь платное – по карману немногим.

« Но и бесплатное и платное образование должны преследовать одну цель – дать детям необходимые знания», — резюмировал эксперт.

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