Частные пенсионные фонды – далекая перспектива?

Родное государство призывает население быть законопослушным и выплачивать взносы по социальному страхованию для обеспечения своей старости. Трудовая пенсия зачастую является единственным источником доходов для пожилых азербайджанцев, которые хотят остаток жизни прожить достойно в материальном плане. Речь идет о средствах на продукты, коммунальные расходы, на лекарства и отдых.

Однако в Азербайджане сегодня мало кто из трудовых пенсионеров может похвастаться своим финансовым положением, за исключением госслужащих. Глядя на жалкие суммы пенсий, которые сегодня получают школьные учителя, медицинские работники, журналисты, ученые, вышедшие на заслуженный отдых, возникают большие сомнения, что эти люди могут себе позволить достойную старость.

Конечно, правительство пытается обеспечить социальную защиту пожилых, внедряя новые механизмы исчисления пенсий, ежегодно индексируя их. Но эти меры малоэффективны, равно как и безрезультатна борьба с неформальной занятостью, махинациями с трудовым стажем. Гражданам советуют самим накапливать на старость, открывать для этого банковские счета. Однако, мало кто, наученный горьким опытом недавней шоковой девальвации, нынче рискнет иметь дело с банком. Но есть альтернативный вариант: негосударственные или частные пенсионные фонды — структуры, которые осуществляют оборот средств соцстрахования, назначение и выплату пенсий. В отличие от государственных пенсионных фондов, частный пенсионный фонд является базой, созданной для накопления пенсий за счет собственного дохода населения.

В основном эти фонды организуют оборот средств соцстрахования, выплачиваемых гражданами, получая от этого дополнительные средства, а потом за счет этих средств повышают пенсионное обеспечение. Посредством этих фондов многим странам удалось повысить пенсионное обеспечение. Частные пенсионные фонды функционируют в Германии, Великобритании, Ирландии, Турции и других странах.

В нашей стране таких финансовых структур еще нет, хотя разговоры о создании в ЧПФ ведутся аж с 2008 года. То есть ровно 10 лет! Тогда будучи председателем Государственного фонда социальной защиты населения Салим Муслимов заявил, что законопроект о негосударственных пенсионных фондах почти готов, после его принятия парламентом в стране начнется внедрение накопительного компонента пенсионного страхования граждан.

Для подготовки правовых документов, изучения экономической, демографической ситуации, а также рынка труда в страну были приглашены эксперты Евросоюза, в частности специалисты из Латвии и Германии. Они честно отработали свои гонорары, подготовив нормативные акты.

«Эффективность частных фондов взаимосвязана с состоянием внутреннего финансового рынка. Им необходимы инструменты для размещения накапливаемых средств, и вопрос, окажутся ли они достаточными для обеспечения эффективных выплат. Считаю, что помимо принятия закона о частных фондах, необходимо предпринять и шаги по развитию финансового сектора», — заявил тогда господин Муслимов.

Кстати, согласно Госпрограмме развития страховой пенсионной системы, в 2010 году планировалось применение накопительной схемы, а также участие в инвестиционных и финансовых рынках с 2015 года. Этого не произошло. В 2014 году президент Ильхам Алиев утвердил Концепцию реформирования системы пенсионного обеспечения, рассчитанную на период 2014-2020 годов. В ней предусматривается создание института негосударственных пенсионных фондов до 2018 года. Но и этот срок вышел, а ЧПФ все нет и нет.

А на днях новый министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заговорил о создании ЧПФ в стране.

«Азербайджан заинтересован в развитии частной пенсионной деятельности и готов выслушать предложения частного сектора. Создание частных пенсионных фондов и развитие их деятельности поддержит в свою очередь развитие частного сектора в целом. У нас действует накопительное страхование жизни, которое можно рассматривать как альтернативу частным пенсионным фондам», — сказал министр.

Как отмечает независимый экономист Азер Мехтиев, это сложное предприятие, сопряженное с рисками и трудностями.

«Получить высокую пенсию через ЧПФ? Над этим стоит задуматься, если у вас есть дополнительный доход или вы можете себе позволить откладывать определённую сумму денег. Следовательно, прежде всего, нужно повышать гражданам зарплаты, чтобы они могли накопить на старость. Негосударственная пенсия — аналог вклада в банке, только долгосрочный. Для того, чтобы средства Фонда «работали», приносили доход, надо им разрешить инвестировать в долгосрочные проекты. Зачастую инфраструктурные инвестиции, венчурные проекты, прямые инвестиции не приносят доходности в первые годы инвестирования», — подчеркивает эксперт.

Средства также можно направлять в ценные бумаги. Но для этого нужно развивать рынок ценных бумаг. Это тоже рискованный вариант. Стоимость ценных бумаг может меняться под влиянием различных факторов. В результате падает доходность пенсионных фондов, и они сталкиваются со сложностями в выполнении своих обязательств.

В нашей стране недостаточно развит фондовый рынок, отсутствует культура долгосрочного финансового планирования, накопительного страхования жизни, инвестирования денежных средств. Но есть и такой важный момент, как

эффективное управление пенсионными накоплениями. Не прогорит ли ЧПФ, вкладывая средства в рискованный проект? Необходимо предусмотреть инструмент защиты от рисков мошенничества со стороны этих фондов.

«Словом, вопросов больше, чем ответов. Правительство не форсирует события в этой сфере, чему есть объективные причины. Сегодня нужно стабилизировать ситуацию в экономике и финансовой сфере страны. Инициативы создать негосударственные пенсионные фонды будут, но в ближайшее время их создание не выглядит реальным», — подытожил Мехтиев.

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