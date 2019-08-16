Частная собственность уже не неприкосновенна?

Согласно Конституции, в Азербайджане защита частной собственности гарантируется государственными структурами. Однако вопреки всем законам, право на частную собственность зачастую нарушается представителями тех же госструктур, которые призваны его защищать.

На днях в # обратился житель Баку Сиах Алиев, который заявил о захвате принадлежащей ему земельной собственности.

«В 2007 году я купил у коллеги по работе земельный участок в дачном массиве в Шувеланах. Купля – продажа была совершена в Государственной нотариальной конторе №27». По его словам, после долгих мытарств, ему удалось в 2017 году получить выписку из Государственной реестровой службы недвижимого имущества Госкомитета по имущественным вопросам.

«Но, когда в 2018 году я обратился в Мардакянское территориальное отделение 1 – го Бакинского территориального управления Государственной реестровой службы с просьбой предоставить мне схему и кадастровый план моего земельного участка, мне отказали. Отказ сотрудники объяснили тем, что этот земельный участок уже используется другим человеком», — рассказывает С. Алиев. По его словам, он это понял, когда увидел, что на его участке высажены деревья, переставлены ворота и т.д.

«Через некоторое время со мной связался некто Анар и сказал, что купил эту землю у какого-то гаджи, якобы земля принадлежала его предкам. Но когда я предложил ему встретиться и показать мне документы, подтверждающие куплю-продажу, он отказался». После этого, продолжает С. Алиев, он подал иск во 2-й Бакинский административно – экономический суд.

30 –го мая 2019 года Коллегия суда под председательством судьи Рустама Керимли выносит решение, согласно которому 1 Бакинское территориальное отделение Государственной реестровой службы недвижимого имущества обязано предоставить Сиаху Алиеву кадастровый план и схему принадлежащего ему земельного участка. Однако вопрос так и не решен, так как территориальное отделение подало апелляционную жалобу.

По словам С. Алиева, он также обратился с жалобой на лиц, захвативших его участок, в управление полиции Хазарского района. «Рассмотрение жалобы было поручено дознавателю 1 отделения управления полиции Хазарского района Натику Агамирзоеву. Однако было ли возбуждено уголовное дело я не знаю, мне не сообщили», — говорит Сиах Алиев.

# решило помочь гражданину С.Алиеву в восстановлении его права на собственность.

Как заявили нам в Государственном комитете по имущественным вопросам, отказать от предоставления кадастрового плана и схемы участка сотрудники Государственной службы реестра недвижимого имущества могут лишь в том случае, если земельный участок используется для государственных нужд. «В других случаях кадастровый план и схема должны быть предоставлены в обязательном порядке», — заявил сотрудник Госкомимущества.

Мы связались и с дознавателем отделения полиции Хазарского района Натиком Агамирзоевым. «Я действительно провел дознание на основании жалобы Сияха Алиева о захвате его земли. Результаты дознания я представил следователю управления полиции Хазарского района Анару Бахтиярову. Принял ли он решение о возбуждении уголовного дела, мне неизвестно», — сказал Натик Агамирзоев.

Анар Бахтияров, к сожалению, отказался ответить на наши вопросы. Но его коллега, начальник следственного отдела управления полиции Хазарского района Эрол Алиев сказал #, что уголовное дело по захвату земельного участка Сияха Алиева не было возбуждено.

После этого заявления, стало понятно, почему Анар Бахтияров не ответил на наши вопросы. Видимо, его тезка, захвативший незаконно чужой участок, «сделал» немало, чтобы дело не возбуждали.

А Сиях Алиев ждет решения апелляционного суда и надеется, что оно будет справедливым.