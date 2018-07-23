Часть активистов «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

Одна из групп сирийской НПО «Белые каски» не смогла добраться до границы в ходе эвакуации из юго-западной части Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство France-Presseсо ссылкой на источник в канадском правительстве.

Группа не смогла подойти к границе в тот промежуток времени, когда граница была открыта, заявил источник. По его информации, сейчас эта группа находится на сирийской территории и у него нет уверенности в том, что удастся провести повторную операцию по их эвакуации.

Ранее в воскресенье официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и некоторых европейских стран активистов «Белых касок» с семьями. Как указало израильское армейское радио Galei Zahal, в ходе операции на территорию Иордании из южных районов Сирии, где сирийские войска завершают операцию против вооруженных группировок, перевезены 800 человек.

Как уточнил агентству France-Presse источник в канадском правительстве, в ходе операции из Сирии были эвакуированы 422 человека — около 100 активистов НПО и членов их семей.

В Дамаске считают, что «Белые каски» связаны с террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» и действуют в ее интересах. США финансово поддерживали организацию «Белые каски» с 2013 года, за это время власти Соединенных Штатов предоставили ей более $33 млн.

44 просмотров