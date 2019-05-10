Чаще всего в столичных отелях можно увидеть арабов, россиян и иранцев

Сократившийся поток в нашу страну иностранных граждан сказался на доходах гостиниц. На такие выводы наводят появившиеся на днях данные Государственного комитета по статистике. Ведомство информирует, что с начала текущего года по апрель в Азербайджан прибыло 610,8 тыс. человек из 157 стран мира и это на 2,9% меньше по сравнению с январем-мартом минувшего года.

Последующие отчеты ведомства раскрывают последствия этой тенденции для гостиничной инфраструктуры и прочие интересные детали. Скажем, в первом квартале текущего года доходы гостиниц также уменьшились на 2,5% — до 71,3 млн. манатов. Если приглядеться к данным официальной статистики, львиная доля дохода местных гостиниц (62,3%)получена от сдачи номеров, 25% — от продажи напитков и продуктов питания. Лечебные и оздоровительные процедуры по доходности где-то на предпоследнем месте — 3,9%. Цифры показывают, что основной доход гостиничной инфраструктуре страны приносит сдача номеров. А теперь вдумайтесь в следующие обстоятельства: Госкомстат говорит, что Азербайджан за три месяца посетило 610,8 тыс. иностранцев и сообщает, что за это время туристы совершили 545,4 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 6,9%).

При этом 377,7 тыс. (спад на 14,1%) или 69,3% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,1% приходится на туристов из ОАЭ, 13,1% — России, 7,1% — Ирана, 6,1% — Турции, 5,9% — Индии, 5,5% — Саудовской Аравии, 3,9% — Кувейта, 2,9% -Великобритании, 2,6% — Пакистана, 2,3% — Катара, 2,1% — Израиля, 2% — Ирака , 1,9% — США, 1,7% — Казахстана, 1,3% — Омана, 1,1% — Украины , 0,9% — Германии, остальное — других стран. Отсюда видно, что чаще всего в столичные отели селятся граждане Объединенных Арабских Эмиратов, России и Ирана.

Если же исходить из того, что для отдыха и впечатлений приезжают погостить в среднем на неделю — десять дней, получается, что Азербайджан за три месяца посетило примерно около 60 тыс. туристов, нуждающихся в гостиницах. Можно предположить, что остальные гости пользовались за время пребывания в стране съемным жильем, но по нашим подсчетам, их число физически не могло превысить 20-30 тыс. человек, в том числе принимая во внимание ограниченный рынок съемного жилья в столице на уровне 30-35 тыс. квартир. По нашим самым смелым подсчетам, проведенным на основе данных официальной статистики о ночевках в отелях и допустимых масштабах съема жилья, количество туристов за три месяца не превысило 70-90 тыс. человек. Словом, удельный вес именно туристов в общем количестве въезжающих в страну иностранных граждан не превышает 15-17%.

Ожидаемо более высокий процент выбирающих гостиницы иностранцев приходится на столицу, поскольку в главном городе страны гостиничная инфраструктура развита гораздо лучше, чем в регионах. Именно в столице проходят международные, в том числе спортивные мероприятия, привлекающие сюда болельщиков и спортсменов из различных уголков мира. А потому не удивительно, что основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 61,7% от общего числа. В Габале этот показатель составил 7,8%, Гусаре – 4,3%, Нафталане – 4,3%, Нахчыванской Автономной Республике – 4,1% , Губе – 3,2%, Гахе, Мингячевире — по 1,3%, Гяндже, Лянкаране — по 0,9%, Шемахе -0,8%. Эти данные выявили глубокий отрыв столицы от регионов по уровню востребованности гостиничной инфраструктуры и количеству приезжающих гостей.

По данным статистики, в первом квартале этого года средний уровень загрузки отелей по республике составил 15,7%, в том числе по Нафталану – 42,6%, Шамкиру – 38,2%, Бейлагану – 27,8%, Баку – 27,7%, Гусару – 22,8%, Нахчыванской Автономной Республике – 21,5% , Габале – 20,7%, Агстафе – 32,7%, Ширвану – 16,3%. Пик загрузки отелей пришелся на март и составил 16,4%

По мнению специалистов этого рынка, в апреле-мае количество туристов увеличится, ожидается большая загруженность отелей в связи с проходящими в столице спортивными мероприятиями.