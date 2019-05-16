Сына «бразильского Трампа» заподозрили в отмывании денег

Бразильская прокуратура подозревает Флавиу Болсонару, сына президента страны Жаира Болсонару, в незаконном обогащении и отмывании денег, пишет журнал Veja со ссылкой на документы гособвинителей, передает Газета.Ru.

По мнению прокуратуры, Болсонару провел подозрительные сделки в Рио-де-Жанейро в период с 2010 по 2017 годы. Обвинители считают, что он покупал дома по заниженным ценам, а потом продавал их значительно дороже.

В общей сложности, считают следователи, Болсонару купил 19 жилых и коммерческих объектов, которые впоследствии продал по неадекватной цене. Участие в этих сделках панамской фирмы также говорит о его причастности к схемам по отмыванию денег, предполагают в прокуратуре.

Жаир Болсонару получил прозвище «бразильский Трамп» за схожесть в резко консервативных взглядах с американским президентом Дональдом Трампом.