Экс-звезду крикета утвердили премьер-министром Пакистана

Лидер партии Терик-и-инсаф (Движение за справедливость) Имран Хан официально утвержден на посту премьер-министра Пакистана. Об этом сообщает иранское агентство Меhr в пятницу, 17 августа.

За кандидатуру Имрана Хана проголосовали 176 парламентариев. Его основной оппонент Шахбаз Шариф получил лишь 92 голоса.

Всеобщие выборы в Пакистане прошли 25 июля. В них могли участвовать более 100 млн избирателей, включая 9 млн женщин.

По итогам подсчета голосов, победила партия Терик-и-Инсаф, возглавляемая бывшей звездой крикета Имраном Ханом. Она получила 115 мест в 270-местной Национальной ассамблее. Для формирования правительства победителю придется искать партнеров по коалиции.

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