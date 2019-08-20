Бывший замминистра обороны Армении оставлен под стражей

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания принял решение оставить под арестом бывшего заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, который обвиняется в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов. Заседание инстанции транслировали местные новостные порталы.

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения в отношении подсудимого Григоряна и оставить его под арестом», — заявил судья Мнацакан Мартиросян.

Бывший замминистра обороны обвиняется в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на общую сумму в 2,591 млрд драмов (примерно $5,4 млн).

| 2019-08-20T16:55:24+00:00 20 августа 2019, 19:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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