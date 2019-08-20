Бывший замминистра обороны Армении оставлен под стражей

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания принял решение оставить под арестом бывшего заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, который обвиняется в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов. Заседание инстанции транслировали местные новостные порталы.

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения в отношении подсудимого Григоряна и оставить его под арестом», — заявил судья Мнацакан Мартиросян.

Бывший замминистра обороны обвиняется в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на общую сумму в 2,591 млрд драмов (примерно $5,4 млн).