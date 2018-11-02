Бывший заместитель главы женералитета Каталонии может получить 25 лет тюрьмы

Прокуратура Испании просит 25 лет тюрьмы для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинению в мятеже и растрате государственных средств, сообщает издание Pais.

Для бывшего лидера общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения по обвинению в организации мятежа.

Для бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы прокуратура просит 16 лет заключения за организацию мятежа и растрату. Также для экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d’Esquadra Хосе Луиса Траперо прокуратура Национального суда просит 11 лет тюрьмы по обвинению в мятеже.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании завершил судебное расследование в отношении каталонских политиков, которые обвиняются в связи с проведением незаконного референдума о независимости в октябре прошлого года, и объявил о начале судебного разбирательства по существу в отношении 18 обвиняемых.

Обвинение в организации мятежа и растрате государственных средств предъявлены бывшему заместителю председателя правительства Каталонии Ориолу Жункерасу, экс-спикеру парламента Карме Форкадель, бывшим советникам (членам каталонского правительства) Жоакиму Форну, Жорди Турулю, Жозепу Рулю, Раулю Ромеве и Долорс Бассе.

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