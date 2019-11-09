Бывший украинский министр предрек развал страны

Украина идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

По его словам, к разделению страны приведет неспособность руководства Украины решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Бездействие же властей может вызвать отделение западных регионов Украины — Львова и Закарпатья. Однако, в отличие от Югославии, Украина не будет подвержена бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС, считает Червоненко.

Он также отметил, что политики подтолкнули страну к развалу, поскольку изначально не собирались реализовывать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а руководство страны идет на поводу у вооруженных «добровольцев». По мнению Червоненко, у государства должна быть «монополия на силу».

30 октября глава киевского центра «Нацкорпуса» Сергей Тамарин заявил. что представители партии и ветераны-добровольцы намерены контролировать ситуацию в районе разведения сил и средств в Донбассе (lenta.ru)