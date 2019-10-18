Бывший шеф Пентагона съязвил насчет любви Трампа к фастфуду

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис ответил на критику со стороны президента Дональда Трампа, который ранее назвал его «самым переоцененным генералом».

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и покинул его 1 января 2019 года из-за разногласий с президентом.

«Думаю, единственный военный, которого господин Трамп не считает переоцененным, это полковник Сандерс», — заявил Мэттис на торжественном вечере в Нью-Йорке, имея в виду основателя сети ресторанов быстрого питания KFC Харланда Сандерса и намекая тем самым на любовь президента к фастфуду.

Сандерс (1890-1980 гг.) не служил в армии, а почетное звание «полковник» было присвоено ему за заслуги властями штата Кентукки, где он основал свой бизнес.

«Для меня почетно, что Дональд Трамп так меня оценивает, потому что он также назвал Мерил Стрип самой переоцененной актрисой. Получается, что я Мерил Стрип среди генералов и, честно говоря, для меня это звучит неплохо», — добавил Мэттис.

Кроме того, бывший министр съязвил насчет того, что Трамп уклонился от призыва в армию в 1960-е годы, получив заключение врача, что у него костная шпора. Ранее СМИ писали, что заключение оформил врач, который снимал офис в здании, принадлежавшем отцу будущего президента США.