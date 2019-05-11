Бывший шеф Пентагона сомневается в наличии у США стратегии в отношении КНР

Китай обладает преимуществом в торговом споре с США, так как в Вашингтоне не выработали стратегию в отношении Пекина. Об этом бывший глава Пентагона Роберт Гейтс рассказал в интервью телеканалу CBS.

Среди преимуществ КНР он отметил программу «Сделано в Китае – 2025». Она предусматривает предоставление субсидий местным компаниям для завоевания господства в сферах высоких технологий, инновационного производства и промышленности.

Гейтс отметил, что противостоять Китаю в торговом вопросе уже пытались предшественники президента США Дональда Трампа на посту главы страны.

«Я не думаю, что у последних администраций США, по сути, была стратегия того, как иметь дело с Китаем в долгосрочной перспективе», — сказал он.