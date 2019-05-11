Бывший шеф Пентагона сомневается в наличии у США стратегии в отношении КНР

Китай обладает преимуществом в торговом споре с США, так как в Вашингтоне не выработали стратегию в отношении Пекина. Об этом бывший глава Пентагона Роберт Гейтс рассказал в интервью телеканалу CBS.

Среди преимуществ КНР он отметил программу «Сделано в Китае – 2025». Она предусматривает предоставление субсидий местным компаниям для завоевания господства в сферах высоких технологий, инновационного производства и промышленности.

Гейтс отметил, что противостоять Китаю в торговом вопросе уже пытались предшественники президента США Дональда Трампа на посту главы страны.

«Я не думаю, что у последних администраций США, по сути, была стратегия того, как иметь дело с Китаем в долгосрочной перспективе», — сказал он.

| 2019-05-11T22:54:49+00:00 12 мая 2019, 00:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss