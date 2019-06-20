Бывший президент Украины предположил, что новые власти могут отказаться от Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Киев признает полуостров российским в случае обещания Москвы разрешить конфликт на юго-востоке Украины.

«Но они сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно», — заявил Порошенко в интервью порталу Glavcom.

Бывший президент также посоветовал своему преемнику серьезно относиться к «зашкаливающим рискам и угрозам», которые исходят со стороны России.

Ранее Зеленский рассказал, что на первой встрече с Владимиром Путиным заявит об украинской принадлежности Крыма и Донбасса.