Бывший президент Туниса находится в критическом состоянии

Состояние здоровья бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али оценивается как критическое. Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг в своей электронной версии тунисский журнал Réalités.

По его данным, 83-летний экс-президент Туниса несколько дней назад в тяжелом состоянии был помещен в одну из больниц города Джидда. При этом портал отмечает, что Бен Али несколько лет борется с раком.

Информацию о тяжелом состоянии здоровья также подтвердил в четверг адвокат бывшего президента Мунир Бен Салха. «Я всегда реагировал на слухи о смерти и болезни [Бен Али], отрицая и осуждая их, — указал он на своей странице в Facebook. — Президент Бен Али очень болен».

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате «жасминовой революции» в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии, где и пребывает в настоящее время.