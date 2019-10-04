Бывший претендент на пост премьера Британии решил побороться за кресло мэра Лондона

Бывший претендент на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Рори Стюарт решил участвовать в выборах мэра британской столицы в качестве независимого кандидата. Об этом Стюарт, который ранее в пятницу объявил о том, что покидает партию тори и политику вообще, написал в письме, опубликованном в газете Evening Standard.

«Наши лидеры стали так плохо слышать народ», — заявил Стюарт, приведя в качестве примера постоянное выяснение политиками отношений в парламенте из-за Brexit вместо поиска «компромиссов, практических решений и позиций центризма». «Именно поэтому я принял решение выставить свою кандидатуру не от партии, но в качестве независимого кандидата», — написал Стюарт, занимавший должность министра по вопросам международного развития в кабинете бывшего премьер-министра Терезы Мэй. (ТАСС)