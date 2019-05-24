Бывший помощник госсекретаря США оказалась в «черном списке» Москвы

Как сообщает «Коммерсант», бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Оказывавшая значительное влияние на формирование политики США на постсоветском направлении чиновница намеревалась приехать в Москву для участия в конференции. Как пояснили в МИД РФ, ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.