Бывший пакистанский премьер проведет в изоляторе 13 дней в ожидании суда

Бывшего премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси отправили в следственный изолятор на 13 дней, он должен предстать перед судом 1 августа, сообщили пакистанские СМИ.

Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал Geo TV, что Национальное бюро контроля (NAB) Пакистана в четверг арестовало Аббаси в рамках расследования дела об импорте природного газа. Сообщалось, что против него выдвинуты обвинения в нарушениях при проведении тендера на сумму в несколько миллиардов долларов. По данным следствия, тендер на реализацию проекта, связанного с поставками из-за рубежа сжиженного природного газа, выиграла компания, одним из акционеров которой является сам Аббаси.

Издание Express Tribune отмечает, что, в соответствии с решением суда, Аббаси проведет в следственном изоляторе 13 дней. Слушания по его делу пройдут 1 августа.