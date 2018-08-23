Бывший министр иностранных дел Германии подверг критике политику Трампа в отношении Турции

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подверг критике президента США Дональда Трампа за проведение «безответственной» политики, угрожающей Анкаре экономическим давлением и санкциями.

«В рамках правления администрации Трампа США пытаются использовать экономические трудности Турции и так сказать, столкнуть её с обрыва. Я думаю, что это безответственно», – заявил Габриэль в Берлине.

Один из ведущих социал-демократических политиков Германии подчеркнул важность экономической стабильности Турции для европейских государств, призвав их оказать поддержку Анкаре, если она попросит финансовой помощи у Европы.

«Дестабилизация турецкой экономики и её общества противоречит нашим интересам. США находятся далеко, но мы с Турцией соседи. Мы должны помогать друг другу преодолевать любые негативные последствия», – отметил он.

МК-Турция
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| 2018-08-23T00:12:46+00:00 23 августа 2018, 09:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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