Бывший лидер баскских террористов арестован во Франции

Во французских Альпах арестован бывший лидер баскской террористической организация ЭТА. 68-летний Уррутикоэчеа Бенгоэчеа, более известный по кличке «Жосу-телка», фигурировал в списках самых разыскиваемых Интерполом преступников с 2002 года. Террориста задержали в ходе совместной испано-французской операции, сообщило в четверг, 16 мая, министерство внутренних дел Испании.

К ЭТА, выступавшей за независимость Страны басков, «Жосу-телка» примкнул в начале 70-х годов. Он участвовал в многочисленных грабежах и терактах, в том числе убийстве испанского премьер-министра Луиса Карреро Бланко в 1973 году. В 80-х годах Уррутикоэчеа Бенгоэчеа возглавлял организацию. Именно на него возлагают ответственность за все кровавые злодеяния ЭТА того времени, включая взрывы на площади Доминиканской республики в Мадриде в 1986 году, а также в Сарагосе в 1987 году, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы, в том числе гибель детей. «Жосу-телка» был неоднократно судим. После бегства из Испании 17 лет назад он, как утверждает МВД Испании, скрывался в Норвегии, а затем — во Франции.