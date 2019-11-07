Бывший король Малайзии решил откупиться от мисс Москва

Бывший король Малайзии султан Мухаммад V предложил бывшей жене, обладательнице титула «Мисс Москва» Оксане Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона, сообщает Daily Mail.

Объем средств на счету составит около четверти миллиона долларов. Однако взамен экс-король потребовал исключить любой контакт между ним и ребенком и вырастить его в исламских традициях с соответствующим религиозным образованием.

Еще одним условием сделки является закрытие аккаунтов Воеводиной в соцсетях, где она выкладывает изображения ребенка и бывшего мужа. В инстаграме у девушки около 570 тысяч подписчиков.

Султан готов помимо трастового фонда выплатить Воеводиной сто тысяч долларов в течение десяти месяцев, сообщает издание со ссылкой на источники. Однако Оксана не согласна с этим предложением и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи и право сына на престол.

Мухаммад V же настаивает на том, что отцом ребенка Воеводиной может быть любой мужчина азиатской внешности.

Ранее в одном из интервью Оксана рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности.