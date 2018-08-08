Бывший комик выдвинулся на пост премьера Словении

Шареца поддержали пять партий парламента левой ориентации, собрав в его пользу 43 подписи. Голосование по кандидатуре Шареца ожидается в следующую пятницу. Для избрания ему необходимо заручиться большинством в 46 голосов депутатов (из 90).Ожидается, что поддержку молодому политику окажет партия «Левые», располагающая девятью мандатами, отказавшаяся входить в правящую коалицию, но не исключившая возможность сотрудничества. Новый кабинет министров Словении должен быть сформирован по итогам парламентских выборов 3 июня, на которых партия кандидата в премьеры «Список Марьяна Шареца» заняла второе место.

Ранее мандат на формирование кабинета министров получал лидер победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS), дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако в конце июля он уведомил президента, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов в парламенте страны.

В случае избрания на пост премьер-министра Марьян Шарец в возрасте 40 лет станет самым молодым премьером в истории Словении, а страной впервые будет управлять правительство меньшинства.

РИА Новости