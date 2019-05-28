Бывший градоначальник Иранской столицы оказался женоубийцей

Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя прокуратора Тегерана.

«Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами», — сказал агентству представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.

По его словам, бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.

| 2019-05-28T20:46:56+00:00 28 мая 2019, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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