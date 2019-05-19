Бывший глава ЦРУ выступит перед демократами Конгресса с докладом по ситуации вокруг Ирана

Фракция демократов в Конгрессе США пригласила бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает агентство Assosated Press со ссылкой на свой источник.

Ожидается, что Бреннан выступит перед конгрессменами во вторник, 21 мая. Аналогичное приглашение получила Венди Шерман, ранее возглавлявшая делегацию Соединенных Штатов на переговорах по ядерной сделке с Ираном. По данным агентства, во вторник администрация президента США Дональда Трампа планирует провести закрытый брифинг для конгрессменов, который демократы также планируют посетить.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из «ядерной сделки» с Ираном. Спустя несколько месяцев были восстановлены некоторые санкции США против Исламской Республики.

В этом году отношения Вашингтона и Тегерана вновь обострились. В частности, в Пентагоне заявили, что Иран готовит атаку на американских военных в регионе, в связи с чем группа войск США на Ближнем Востоке была усилена.