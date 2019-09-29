Бывший глава МИ-6 раскрыл подкуп Ширака Саддамом Хусейном

Жак Ширак на посту президента Франции выступал против вторжения США в Ирак в 2003 году не из идеологических соображений, а потому что получал многомиллионные взятки от бывшего главы Ирака Саддама Хусейна. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой Ричарда Дирлава, который в те годы возглавлял секретную разведывательную службу Великобритании (МИ-6).

По его словам, есть неопровержимые доказательства того, что Ширак получил от Хусейна шесть миллионов долларов, которые потратил на свои избирательные кампании в 1995 и 2002 годах. По данным разведки, политик получил деньги через посредников.

Жак Ширак скончался 26 сентября. Ему было 86 лет.

В 2003 году международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак, в результате чего пал режим Хусейна. Ширак, в то время президент Франции, выступил против военной кампании, пригрозив использовать право вето Парижа в Совете Безопасности ООН, что ухудшило отношения Пятой республики с рядом государств. В итоге операция началась без мандата ООН.

Саддам Хусейн был повешен 30 декабря 2006 года. Его признали виновным по обвинению в массовом уничтожении жителей шиитской деревни аль-Дуджейль.