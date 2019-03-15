Бывший глава Аппарата минсвязи вышел на свободу

Бывший глава Аппарата министерства связи и высоких технологий Азербайджана Видади Зейналов отпущен на свободу

Решение об его освобождении принял Сабунчинский районный суд, сообщает в пятницу Trend.

В решении говорится, что он отбыл 4/5 срока наказания.

Отметим, что 27 июля 2017 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников министерства связи и высоких технологий Азербайджана, арестованных по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате бюджетных средств, и бывший руководитель Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был осужден на 13 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года Зейналов подал апелляцию, и решением Апелляционного суда срок его наказания был снижен до четырех лет.