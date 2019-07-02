Бывший глава администрации Януковича зарегистрирован кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.

Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. Однако Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил Клюеву баллотироваться на парламентских выборах и обязал ЦИК пересмотреть свое решение.

«Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрел документы Клюева, которому ранее отказала в регистрации, и постановил зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы», — цитирует агентство решение Центризбиркома.

По информации агентства, Клюев будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области.