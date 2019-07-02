Бывший глава администрации Януковича зарегистрирован кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.

Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. Однако Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил Клюеву баллотироваться на парламентских выборах и обязал ЦИК пересмотреть свое решение.

«Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрел документы Клюева, которому ранее отказала в регистрации, и постановил зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы», — цитирует агентство решение Центризбиркома.

По информации агентства, Клюев будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области.

| 2019-07-02T16:02:54+00:00 2 июля 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss