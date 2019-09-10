Бывший генсек НАТО предложил Грузии вступить в альянс «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс «без Абхазии и Южной Осетии», сообщает РИА Новости.

Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства… Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО»,- заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

| 2019-09-10T15:29:29+00:00 10 сентября 2019, 17:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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