Бывший генерал полиции подозревается в подготовке убийства на Северном Кавказе

Отставной генерал-майор полиции, бывший начальник Западного управления внутренних дел на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке убийства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый готовил убийство гражданской жены своего ранее умершего брата с целью получения наследства. Для этого Туривненко нанял своего знакомого, предложив тому 1 млн рублей.

Исполнитель обратился в полицию, после чего сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано выполнение заказа. Туривненко был задержан в момент передачи денег за «совершенное преступление»

| 2019-10-31T23:10:09+00:00 1 ноября 2019, 07:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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