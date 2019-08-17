Бывший гендиректор «Рустави 2» основал новый телеканал

Бывший генеральный директор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что основал новую телекомпанию «Мтавари архи» (Главный канал).
Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как «Рустави 2» сменил владельцев, передает ria.ru.
Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания «Панорама» (40%). После ухода Гварамии у прокуратуры появились в его адрес вопросы о финансовых нарушениях и злоупотреблениях. Он несколько раз был вызван на допрос. Позже Генпрокуратура обвинила его в причинении крупного финансового ущерба каналу.
«Основана телекомпания «Мтавари архи». Владельцем контрольных акций и директором являюсь я. Композиция этих долей является временной и условной. Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии», — пишет Гварамия на своей странице в соцсети Facebook.