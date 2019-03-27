Бывший футболист «Ливерпуля»: Лицемерно говорить о расизме в Черногории, не решив эту проблему в Англии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс прокомментировал расистское поведение болельщиков на матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы Черногория – Англия (1:5).

«Мне не кажется, что эта ситуация чем-то отличается от той, когда Стерлинга оскорбляли фанаты «Челси». Каждую неделю по всей стране в матчах оскорбляют темнокожих футболистов, так почему же это другой случай?

Мне кажется, лицемерно говорить о Черногории и о том, как там ужасно, когда мы все еще не решили эту проблему у себя. Что важнее: поездка в Черногорию раз в год или темнокожие люди, сталкивающиеся с расизмом каждый день всю свою жизнь? Из-за того что это актуальная тема, мы заявляем, что надо что-то делать, но на самом деле занимаемся совсем не тем», — заявил Барнс. (Чемпионат)

| 2019-03-27T16:07:42+00:00 27 марта 2019, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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