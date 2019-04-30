Бывший форвард «Нефтчи»: В большей степени, виноват тренер

Бывший форвард клубов «Нефтчи» и «Карабах» Бранимир Субашич заявил, что агдамский клуб не упустит очередного чемпионства.

«Игроков «Нефтчи» сейчас нужно поддержать, воодушевлять. Энергия нужна. Да, до конца осталось два тура, очень сложно будет, но надо поднимать команду. «Карабах» уже можно поздравлять. Не верю, что они упустят свое. Шанс у «Нефтчи» есть, но очень маленький.

Кто виноват? Наверное, все – и тренер, и игроки. Не надо никого выделять. В большей степени, тренер. Он всегда должен поднимать команду. Наставник – 60% успеха. Наверное, к концу чемпионата у «Нефтчи» не осталось сил. Но я думаю, что в будущем у них будут шансы на чемпионство. Надо подождать еще где-то год. «Нефтчи» прекрасно сыграл в этом сезоне, но не понимаю, как они провалили концовку. Этот клуб всегда должен доминировать, играть в атакующий футбол, забивать много голов», — сказал Субашич.