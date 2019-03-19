Бывший форвард «Ливерпуля»: «Манчестер Сити» снова окажется под давлением

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески высказал мнение, что после победы над «Фулхэмом» (2:1) преимущество в чемпионской гонке снова перешло к команде Юргена Клоппа. «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на два очка, однако имеет матч в запасе.

«Многие считали, что «Ливерпуль» выйдет и забьет пять-шесть мячей, но «Фулхэм» тоже в борьбе жизни и смерти. Наверное, они вылетят, но им было важно показать свою гордость.

«Ливерпуль» вышел на первое место, и это очень важно в плане психологии. Ранее им постоянно приходилось догонять «Манчестер Сити», но теперь преимущество на их стороне.

Всегда лучше, когда ты уже победил, а не тогда, когда тебе предстоит выйти на поле и биться за три очка. «Манчестер Сити» теперь будет играть, зная, что им нужно обязательно выигрывать. Они снова окажутся под давлением», — заявил Хески Sky Sports.