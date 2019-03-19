Бывший форвард «Ливерпуля»: «Манчестер Сити» снова окажется под давлением

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески высказал мнение, что после победы над «Фулхэмом» (2:1) преимущество в чемпионской гонке снова перешло к команде Юргена Клоппа. «Манчестер Сити» отстает от мерсисайдцев на два очка, однако имеет матч в запасе.

«Многие считали, что «Ливерпуль» выйдет и забьет пять-шесть мячей, но «Фулхэм» тоже в борьбе жизни и смерти. Наверное, они вылетят, но им было важно показать свою гордость.

«Ливерпуль» вышел на первое место, и это очень важно в плане психологии. Ранее им постоянно приходилось догонять «Манчестер Сити», но теперь преимущество на их стороне.

Всегда лучше, когда ты уже победил, а не тогда, когда тебе предстоит выйти на поле и биться за три очка. «Манчестер Сити» теперь будет играть, зная, что им нужно обязательно выигрывать. Они снова окажутся под давлением», — заявил Хески Sky Sports.

| 2019-03-20T01:17:40+00:00 20 марта 2019, 06:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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