Бывший боевик-террорист похитил в Бельгии данные о вскрытии жертв теракта в Брюсселе

Террорист, воевавший в Сирии на стороне радикальных формирований, похитил из здания прокуратуры Брюсселя жесткий диск с данными о результатах вскрытия тел жертв терактов, осуществленных в городе 22 марта 2016 года. Как передает ТАСС, об этом сообщила в среду газета Derniere.

Подозреваемый в похищении задержан, однако он отрицает свою вину. Его личность установлена, это 27-летний Ильяс Хайари, который принимал участие в боевых действиях в Сирии, отмечает газета. По ее данным, за участие в боевых действиях на стороне террористов Хайари был приговорен в 2016 году к пяти годам тюрьмы, однако был досрочно освобожден. В соцсетях были найдены его заявления о том, что в Сирии он принимал участие в отсечении головы одному из пленных, однако за этот эпизод он не понес наказания, поскольку суд счел его недоказанным.

Газета отмечает, что на прошлой неделе из офиса судмедэксперта в здании прокуратуры Брюсселя были похищены внешний жесткий диск с данными результатов вскрытия жертв теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года, а также диктофон с информацией, не имевшей отношения к этому делу. Прокуратура факт кражи подтвердила, не приводя детали.

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