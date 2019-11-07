Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

В США предъявили обвинения в шпионаже в пользу Саудовской Аравии двум бывшим сотрудникам компании Twitter и саудовскому гражданину. Их обвиняют в сборе конфиденциальной информации о пользователеях соцсети и передаче этих данных представителям саудовских властей в обмен на вознаграждение, говорится в судебном иске, сообщает Голос Америки.

Бывшие сотрудники Twitter Али Альзабара и Ахмад Абуаммо, а также Ахмед Альмутайри, работавший на королевскую семью, обвиняются в работе на Саудовскую Аравию без регистрации в качестве иностранных агентов. Об этом также говорится в судебном иске, поданном против обвиняемых.