Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

В США предъявили обвинения в шпионаже в пользу Саудовской Аравии двум бывшим сотрудникам компании Twitter и саудовскому гражданину. Их обвиняют в сборе конфиденциальной информации о пользователеях соцсети и передаче этих данных представителям саудовских властей в обмен на вознаграждение, говорится в судебном иске, сообщает Голос Америки.

Бывшие сотрудники Twitter Али Альзабара и Ахмад Абуаммо, а также Ахмед Альмутайри, работавший на королевскую семью, обвиняются в работе на Саудовскую Аравию без регистрации в качестве иностранных агентов. Об этом также говорится в судебном иске, поданном против обвиняемых.

| 2019-11-07T13:01:23+00:00 7 ноября 2019, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss