Бывшие руководители ЦРУ обвинили Трампа в покушении на свободу слова

Двенадцать бывших высокопоставленных американских разведчиков, в том числе шесть экс-директоров Центрального разведывательного управления США, подписали протестное письмо против решения президента Дональда Трампа, который лишил бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана допуска к государственной тайне. Авторы письма назвали решение Трампа «необдуманным и беспрецедентным», передает в пятницу, 17 августа, Радио Свобода.

Как заявили авторы обращения, «действия президента не имеют никакого отношения» к вопросам безопасности и являются лишь попыткой «заглушить свободу слова». По их мнению, президент руководствовался политическими соображениями, а не государственными интересами.

В частности, Уильям Макрейвен, возглавлявший операцию против Усамы бен Ладена, сообщил, что для него «было бы честью», если бы Трамп аннулировал и его допуск к секретной информации. В своем послании он обвинил Трампа в том, что тот «унизил» Америку перед международным сообществом и расколол американское общество. О Бреннане он отозвался как о «человеке кристальной честности».

Отмечено, что среди подписантов документа — отставной генерал Дэвид Петреус, Леон Панетта, а также бывший директор национальной разведки Джеймс Клаппер и пятеро бывших заместителей главы ЦРУ.

В свою очередь Трамп связал свое решение с расследованием российского вмешательства в выборы, написав в Twitter, что Бреннан «дискредитировал себя» своими заявлениями о том, что американский президент вступил «в сговор с иностранным государством».

По данным американских СМИ, теперь Трамп планирует закрыть допуск к гостайне еще нескольким бывшим разведчикам. Среди них — уволенные Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми, возглавлявший расследование по российскому вмешательству, а также бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

Напомним, 15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам.

Как говорится в заявлении самого президента, Бреннан «поставил под вопрос свою объективность и репутацию». Трамп также обвинил экс-главу ЦРУ в том, что тот «выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения».

В свою очередь экс-глава ЦРУ Джон Бреннан объяснил решение президента США Дональда Трампа запретить ему доступ к секретной информации боязнью критики.

Ранее Бреннан обвинил Трампа в Twitter в государственной измене после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Также Бреннан называл Трампа «временным недоразумением».

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