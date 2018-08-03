Бывшему вице-премьеру Армении предъявили обвинения

Специальная следственная служба Армении предъявила в пятницу обвинение бывшему вице-премьеру, экс-секретарю Совбеза Армену Геворкяну в оказании давления на судью Конституционного суда, обвиняемому грозит шесть лет лишения свободы, сообщил глава ведомства Сасун Хачатрян.

«Если вы помните, была публикация в WikiLeaks о том, что Армен Геворкян оказывал давление на судью КС Валерия Погосяна во время рассмотрения жалобы соперников Сержа Саргсяна на итоги выборов (президентских выборов 2008 года). Мы проверили эту публикацию и выяснилось, что она обоснованна», — заявил Хачатрян.По его словам, согласно данным WikiLeaks, Погосян пожаловался в американское посольство, заявив, на него оказывают давление через его брата. «Мы выяснили, что Геворкян действительно с еще одним должностным лицом пытался оказать давление на Погосяна, скорее всего успешно, так как тот не принял участие в вынесении решения», — заявил глава ведомства.

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| 2018-08-03T23:58:53+00:00 4 августа 2018, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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