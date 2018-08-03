Бывшему вице-премьеру Армении предъявили обвинения

«Если вы помните, была публикация в WikiLeaks о том, что Армен Геворкян оказывал давление на судью КС Валерия Погосяна во время рассмотрения жалобы соперников Сержа Саргсяна на итоги выборов (президентских выборов 2008 года). Мы проверили эту публикацию и выяснилось, что она обоснованна», — заявил Хачатрян.По его словам, согласно данным WikiLeaks, Погосян пожаловался в американское посольство, заявив, на него оказывают давление через его брата. «Мы выяснили, что Геворкян действительно с еще одним должностным лицом пытался оказать давление на Погосяна, скорее всего успешно, так как тот не принял участие в вынесении решения», — заявил глава ведомства.

Специальная следственная служба Армении предъявила в пятницу обвинение бывшему вице-премьеру, экс-секретарю Совбеза Армену Геворкяну в оказании давления на судью Конституционного суда, обвиняемому грозит шесть лет лишения свободы, сообщил глава ведомства Сасун Хачатрян.