Бывшего вице-премьера Армении не выпустили из страны

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян накануне пытался покинуть страну, однако был снят с рейса. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета «Жаманак».

«Геворкян представил сотрудникам аэропорта решение суда, что он имеет право покинуть республику, однако ему не позволили сесть в самолет», — сообщает газета, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что сотрудники объяснили бывшему вице-премьеру, что существует запрет на его выезд от вышестоящих инстанций, и в этом случае решение суда не имеет силы.

Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении представила ходатайство в суд для ареста бывшего вице-премьера страны Армена Геворкяна.