Бывшего вице-премьера Армении не выпустили из страны

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян накануне пытался покинуть страну, однако был снят с рейса. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета «Жаманак».

«Геворкян представил сотрудникам аэропорта решение суда, что он имеет право покинуть республику, однако ему не позволили сесть в самолет», — сообщает газета, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что сотрудники объяснили бывшему вице-премьеру, что существует запрет на его выезд от вышестоящих инстанций, и в этом случае решение суда не имеет силы.

Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении представила ходатайство в суд для ареста бывшего вице-премьера страны Армена Геворкяна.

| 2019-06-21T00:13:12+00:00 21 июня 2019, 02:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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