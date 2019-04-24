Бывшего крупного чиновника Армении арестовали в России

Российский суд арестовал на 40 дней бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна для рассмотрения вопроса о его экстрадиции на родину, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Армении предоставила российской стороне все документы, необходимые для экстрадиции.

Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.

В армянской полиции сообщили РИА Новости, что оперативные сведения о месте нахождения бывшего чиновника поступили в главное управление уголовного розыска республики и 19 апреля при тесном взаимодействии сотрудников угрозыска Армении и МВД РФ Погосян был обнаружен и задержан в Петрозаводске.

| 2019-04-24T11:19:22+00:00 24 апреля 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss