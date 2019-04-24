Бывшего крупного чиновника Армении арестовали в России

Российский суд арестовал на 40 дней бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна для рассмотрения вопроса о его экстрадиции на родину, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Армении предоставила российской стороне все документы, необходимые для экстрадиции.

Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск.

В армянской полиции сообщили РИА Новости, что оперативные сведения о месте нахождения бывшего чиновника поступили в главное управление уголовного розыска республики и 19 апреля при тесном взаимодействии сотрудников угрозыска Армении и МВД РФ Погосян был обнаружен и задержан в Петрозаводске.