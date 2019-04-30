Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie’s за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Согласно его информации, первоначально бюст оценили в сумму от 1,2 до 1,8 миллионов долларов, передает РИА Новости.
Аукцион прошел в Нью-Йорке 29 апреля, на нем были выставлены предметы эпохи античности.
В сопроводительных материалах к лоту сообщается, что Марк Дидий Северус Юлиан (133-193 н.э.) был богатым римским сенатором. Он пришел к власти в «бурный период» с 192 по 193 год, который называют «годом пяти императоров». В 193 году в результате дворцовых переворотов во главе Римской империи оказывались один за другим пять правителей. Дидий Юлиан правил империей всего два месяца: он был убит на римской улице сторонником будущего императора Септимия Севера.