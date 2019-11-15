Бюджетные поступления от ненефтяного сектора увеличатся на 3%

Местные СМИ информируют, что прогнозируемые ненефтяные доходы в проекте государственного бюджета наступающего года на 12% больше уровня текущего года. «По сравнению с 2019 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора запланирован на 12%, пишут издания со ссылкой на одно из ведущих информационных агентств.

Между тем, по данным независимого экономиста Рашада Гасанова, это неверная информация, и доля ненефтяных доходов государственной казны увеличится лишь на 3%.

«Уважаемые журналисты, друзья и СМИ! Я хотел бы отметить, что в последние два дня местные издания распространяли информацию, что якобы доля ненефтяного сектора в государственном бюджете 2020 года увеличится на 12%. Мне задают вопросы, руководствуясь этой информацией. Однако это неверные данные, поскольку доля ненефтяного сектора в бюджетных поступлениях 2020 года увеличится на 3 процентных пункта — до 43,9%. При этом 56,1% доходов бюджета будут получены за счет прямых поступлений из нефтяного сектора», — сообщил Гасанов подписчикам в социальной сети facebook.

По свидетельству экономиста, на 12% прогнозируется увеличение не связанных с нефтью доходов государственного бюджета, что же касается поступлений от ненефтяного сектора, они увеличатся на 3%. Он также отметил, что доходы бюджета от нефтяного сектора согласно прогнозам на 1,2% меньше, чем в текущем году. Связано это со снижением нормы отсечения — заложенной в бюджете цены нефти с текущих 60 долларов до 55 долларов за баррель.

Напомним, что Милли Меджлис принял в первом чтении проект госбюджета страны на 2020 год. Согласно проекту главного финансового документа страны, доходы казны ожидаются на уровне 24 млрд. 134,5 млн. манатов (рост на 4,2% к показателю сего года). При этом расходы составят 26 млрд. 913,7 млн. манат (рост на 6,8%). Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году прогнозируется в размере 2 млрд. 779,2 млн. манатов, или 3,3% ВВП.

Как уже говорилось выше, доходы госбюджета спрогнозированы исходя из цены на нефть в 55 долларов за баррель. В структуре доходов 13 млрд. 530 млн. манатов, или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд. 604,5 млн. манат (43,9%) — от ненефтяного сектора. Примечательно, что трансферты из Государственного нефтяного фонда прогнозируются на сумму 11 млрд. 350 млн. манатов (47% бюджетных доходов).

В структуре расходов 10 млрд. 373,7 млн. манат (рост на 33,5%) планируется направить на социальные цели — это 38,5% расходов госбюджета. На текущие бюджетные расходы отводится 17 млрд. 275,9 млн. манатов (64,2% расходов госбюджета), капитальные — 7 млрд. 809,6 млн. манат (29% расходов).

Сообщается, что 26 ноября национальное собрание страны рассмотрит проект бюджета во втором чтении.