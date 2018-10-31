Быть в тренде: дизайнер Медина Залова рассказывает, чем она покоряет поклонниц своего бренда

Медина Залова покорила отечественный фэшн – рынок относительно недавно, но ее марку — designer MEEAMEE уже полюбили многие представительницы прекрасного пола. Бренд рекламируют звезды, а сама Медина Залова полна новых идей и планов.

Об этом и многом другом дизайнер рассказывает в интервью #:

Кто или что вдохновило вас на создание собственной линии одежды MEEAMEE?

— Я всегда увлекалась модой и следила за трендами. С юных лет рисовала одежду и мечтала стать дизайнером, в чем меня очень поддерживала моя мама. В студенческие годы мы с ней шили мне одежду по моим эскизам, и она вызывала большой интерес у окружающих. У меня часто спрашивали, откуда я одеваюсь, обращались за советами. И все это придавало мне еще больший стимул идти к своей мечте.

После университета, а училась я на архитектора, стала глубже интересоваться дизайном одежды, прошла переквалификацию в Стамбуле, после чего, решила, что пора действовать. И пришла к созданию собственной линии одежды.

Как бы вы сами представили свой бренд? Продолжите фразу: это одежда для…

— Для людей, которые состоялись как личности. В моих коллекциях можно найти разные стили, так как создаю я их по настроению. Обычно меня вдохновляет мое душевное состояние. Поэтому каждая женщина может найти в моих коллекциях что-то для себя.

На кого рассчитана одежда, которую вы создаете?

— У MEEAMEE нет возрастных ограничений. Я создаю наряды для девушек, которые стремятся сохранить и подчеркнуть свою индивидуальность, красоту и женственность.

Это также одежда для семейных, активных, творческих и целеустремленных людей. А еще я заметила, что все наши клиентки — открытые и душевные люди.

На данный момент у вас один бутик в Баку. Как насчет других городов?

— В скором времени планируем также начать продажи в Стамбуле. У нас есть несколько проектов в этом городе, не буду пока раскрывать их. Обещаю рассказать все после реализации этих планов.

Есть ли в планах покорить масс – рынок?

— Я все же придерживаюсь принципов эксклюзивности и не отступаю от них. У меня каждая вещь – в единичном экземпляре. Не стала бы заниматься штамповкой, даже если это принесет мне большой заработок. Моя марка создана не с целью огромных заработков.

Я хочу, чтобы наши девушки имели возможность одеваться индивидуально.

И в какую стоимость им обойдется это желание?

— Я не делаю большую накладку на вещи, чтобы многие могли себе позволить приобрести вещи из нашего бутика.

Чем MEEAMEE отличается от других дизайнерских брендов Азербайджана?

— Мне кажется, что нашим главным отличием является то, что мы не ателье. Мы не шьем на заказ, а к каждому сезону выпускаем новую коллекцию.

В Азербайджане это пока не очень распространено. Также designer MEEAMEE отличается индивидуальностью и вещами handmade.

Сегодня мир моды уже мало чем удивишь. Ни маленьким черным платьем, ни смокингом для женщин. Но, тем не менее, каждый год дизайнеры преподносят сюрпризы. Чем завлекает своего покупателя бренд MEEAMEE?

— Не могу сказать, что создавая одежду, я задаюсь целью кого-то удивить. Мне важно, чтобы людям было комфортно в нашей одежде, чтобы они чувствовали себя уверенно и стильно.

Уделяю огромное внимание качеству, подбираю только лучшие, а главное — натуральные ткани. И понимаю, что я на правильном пути, когда читаю положительные отзывы о своих работах, добрые слова, восхищение тканями и качеством. А главное это то, что покупатели всегда довольны и возвращаются за новой покупкой. И мне это безумно приятно.

Чем будете удивлять на предстоящей Fashion Week в Баку?

— К предстоящей неделе моды я подготовилась очень серьезно, вплоть до мелочей. Не хочу вдаваться в подробности, совсем скоро вы все увидите. Мне кажется, что нам удастся завоевать сердца гостей AFW.

Лицом вашего бренда была популярная певица Рилая. А кого еще вам хотелось бы «переодеть» в свою одежду?

— У меня нет кумиров среди звезд, и поэтому нет особого желания одевать определенных знаменитостей. Вне зависимости от сферы деятельности, я ко всем нашим клиентам одинаково хорошо отношусь.

А чье творчество в сфере дизайна вам импонирует?

— Очень люблю творчество Александра Ванга, вещи которого я ношу чаще всего.

Насколько за год изменился ваш собственный взгляд на свое творчество?

— Я и моя профессия, моя линия одежды — растем вместе. Смотря на мои прошлые коллекции, я понимаю, что нужно еще много-много работать. Идей много, но с выпуском каждой новой коллекции мне кажется, что можно и нужно сделать еще лучше.

Могли бы вы дать несколько советов для женщин как выглядеть стильно и как одеваться со вкусом?

— Главное в одежде — чувствовать себя комфортно. Это зависит от качества тканей, правильно подобранного образа и самого человека.

(На фото: модель Диана Катова. Фотограф: Руслан Набиев)

56 просмотров