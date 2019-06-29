Быть шейхом не гарантирует, что от тебя не сбежит жена

Британский таблоид Sun сообщил, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не была замечена на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежища и подала документы на развод. С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.

| 2019-06-29T14:54:12+00:00 29 июня 2019, 16:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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