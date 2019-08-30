Быть или не быть соглашению с ЕС? Вот в чем вопрос

Переговоры между Азербайджаном и ЕС продолжаются уже долгое время. Несмотря на все ожидания, что стороны вот-вот подпишут соглашение, подписания так и не случилось.

Как отмечают разные дипломатические источники переговоры между ЕС и Азербайджаном велись по трем ключевым направлениям. Это политическое, секторальное и торговое. По политическим и секторальным направлениям стороны смогли сгладить все вопросы. И даже как считают европейские источники, азербайджанская сторона смогла добиться максимальных целей по вопросам карабахского конфликта.

Тут стоит добавить о засекреченности переговорного процесса, детали которого закрыты для общества. Как считают различные эксперты, это необходимо для безопасности и более спокойной обстановки переговоров. Особенно это касается Армении и России, которые могут повлиять на переговорный процесс.

Как сообщает издание EURACTİV.com со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, основные преграды в подписании соглашений – это несогласие в торговых вопросах. Издание отмечает, что Комиссия Юнкера (руководитель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер – ред.) надеется завершить переговоры по новому торгово-политическому соглашению с Азербайджаном в течение двух месяцев, при условии, что Баку продвинется в торговой части проекта соглашения.

А в апреле 2019 года после переговоров с Эльмаром Мамедъяровым в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что переговоры между сторонами вошли в «заключительную, решающую фазу». Однако теперь дипломатические источники рассказали EURACTİV.com, что проблемы в переговорах более острые, чем казалось.

«Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и, как отмечает Брюссель, у него нет серьезных амбиций по поводу вступления в ВТО. Сообщается, что это препятствие серьезно затрудняет согласование торговой части соглашения. Азербайджан заинтересован в подписании нового торгово-политического соглашения, но не хочет за это платить», — говорит источник в Еврокомиссии.

Очередной раунд переговоров должен начаться в сентябре, и азербайджанская сторона не подпишет соглашения, пока они не будут соответствовать их интересам. Как для уходящей команды ЕС, так и для Азербайджана было бы целесообразнее подписать эти соглашения до конца этого года. В противном случае, новая команда, будет заниматься проблемами ЕС и ей будет не до соглашений с Азербайджаном.

Причем тут стоит отметить, что переговоры могут начаться с «чистого листа», что полностью обнуляет все те договоренности, которые были достигнуты на протяжении долгого времени. Как отмечают эксперты, новое руководство ЕС намерено решительно менять внутреннюю и внешнюю политику ЕС: она станет более активной и агрессивной, чем сейчас.

Нужно также понимать, что Азербайджан и ЕС находятся в разных весовых категориях, и страны ЕС являются главными импортерами азербайджанских энергоресурсов. То есть инвалюта в страну поступает исключительно из ЕС, иные источники составляют не больше 5-7%. В данном случае рычаги давления у ЕС.

С другой стороны, не исключено и то, что ЕС может применить и точечные политические санкции в отношении отдельных лиц. Возможно европейцы понимая, что это ужесточит антиевропейскую риторику в стране, а также усилит позиции Москвы и пророссийские настроения в стране, таких резких шагов не делают. Но проблема в том, что если они увидят бессмысленность переговоров санкции пойдут, а они, как известно, имеют тенденцию увеличения. За одними санкциями пойдут другие, которые в итоге приведут к полному разрыву отношений, чего Азербайджану со стратегической точки зрения допускать нельзя.

Комментируя ситуацию # политолог Зардушт Ализаде, сказал, что подписание соглашений между ЕС и Азербайджаном имеет свою специфику.

«Азербайджан и Белоруссия не подписывали соглашения с ЕС. Белоруссия не подписала, потому что она тоже связана политэкономическими узами с Россией. Азербайджан же понимал, что это может привести к обострению в отношениях с Россией», — сказал он.

По его словам, сейчас стороны не могут договориться даже по облегченному варианту соглашений, который обходит стороной соперничество Европы с Россией и никоим образом не даст возможности вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

«Остается торговля, где мы можем предложить ЕС только энергоресурсы, но при этом европейцы возьмут весь наш рынок, что также не устраивает руководство страны», — резюмировал он.